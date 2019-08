Tankstellentoilette aufgebrochen und Handwaschbecken geklaut

Kamen (dpa/lnw) - Bei einem Einbruch auf einer Tankstelle in Kamen ging es am Wochenende offenbar gezielt um Sanitärbedarf. Eine bislang unbekannte Person hat sich am vergangenen Sonntag Zutritt zur Tankstellen-Toilette verschafft, dort das Waschbecken fachmännisch ausgebaut und mitgenommen, teilte die Polizei mit. Einen Versuch, in das Tankstellengebäude einzubrechen, habe es den Angaben zufolge nicht gegeben.

Von dpa