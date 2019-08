Feuer in Emsdettener Entsorgungsunternehmen gelöscht

Emsdetten (dpa/lnw) - Nach stundenlangen Löscharbeiten ist ein Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Emsdetten im Münsterland weitgehend aus. Die Polizei habe nun damit beginnen können, den Brandort zu untersuchen, sagte ein Sprecher am frühen Dienstagnachmittag. Weshalb es zu dem Feuer am Montag gekommen war, sei noch unklar. Verletzt wurde laut der Polizei niemand. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.