Tödliche Schüsse: 33-Jähriger wegen Totschlags angeklagt

Eine in der Nähe des Fundorts auf dem Bürgersteig entdeckte Pistole sei nicht die Tatwaffe, erklärten die Ermittler. Angaben zum Motiv wurden nicht gemacht. Der Tatverdächtige war nach umfangreichen Ermittlungen am 31. Mai durch Spezialkräfte der Polizei an seiner Wohnanschrift in Wuppertal festgenommen worden. Er befinde sich seitdem in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler mit.