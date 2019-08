Zustand der Autobahnen in NRW bessert sich: weiterhin Mängel

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Qualität der Autobahnen in Nordrhein-Westfalen hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. Allerdings ist fast jeder fünfte Kilometer in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand. Das hat die jüngste Zustandserfassung ergeben, für die rund 10 300 Kilometer Fahrstreifen unter die Lupe genommen wurden, wie der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen am Dienstag mitteilte.

Von dpa