Dachstuhlbrand in Recklinghausen: Feuerwehrmann verletzt

Recklinghausen (dpa/lnw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Recklinghausen ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, alle Bewohner kamen zuvor unversehrt nach draußen, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe bereits der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in Flammen gestanden.