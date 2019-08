Gladbach verpflichtet Abwehrspieler Bensebaini bis 2023

Bensebaini wurde in Rennes meist als Linksverteidiger eingesetzt, kann aber auch in der Abwehrzentrale spielen. In Gladbach ist er vor allem als Alternative für den Schweden Oscar Wendt vorgesehen. «Ramy ist der Spieler, den wir für unseren Kader noch gesucht haben. Er ist als linker Verteidiger oder Innenverteidiger einsetzbar und bringt viel Erfahrung aus drei erfolgreichen Jahren bei einem sehr guten Club aus der französischen Ligue 1 mit», sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Zuletzt gewann Bensebaini mit Algerien den Afrika Cup 2019. Mit Ausnahme des Gruppenspiels gegen Tansania stand er in allen Turnierspielen seiner Nationalmannschaft in der Startelf. Er absolvierte bisher 25 A-Länderspiele und erzielte dabei zwei Tore.