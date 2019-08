Kölns Beierlorzer fordert mehr Solidarität unter Trainern

Köln (dpa) - Trainer Achim Beierlorzer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat sich für mehr Solidarität unter den Profi-Trainern ausgesprochen. «Man darf eigentlich gar nicht über das reden, was vorher war, weil man nicht dabei war. Wenn man hört, eine Mannschaft sei "körperlich in einem ganz schlechten Zustand", finde ich das schwierig», sagte der 51-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Selbst, wenn es so wäre, würde ich das umschiffen. Bearbeiten muss man es ja so oder so. Aber man muss es nicht an die große Glocke hängen.»

Von dpa