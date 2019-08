Funde in Werl: Spuren bis zurück ins elfte Jahrhundert

Werl (dpa/lnw) - Reste von Wänden, Tierknochen und Keramikscherben in Gruben: Archäologen sind in Werl im Regierungsbezirk Arnsberg auf rund 100 Funde gestoßen, die bis ins Mittelalter zurückreichen. «Die ältesten Strukturen datieren in das elfte und zwölfte Jahrhundert», sagte Wissenschaftlerin Eva Cichy vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Mittwoch am Ausgrabungsort. Damals war Werl noch ein Dorf, zur Verleihung des Stadtrechts kam es erst im Jahr 1218.

Von dpa