Leichenfund nach Hausbrand in Solingen

Solingen (dpa/lnw) - Bei Löscharbeiten in einem Haus in Solingen ist am Mittwoch der 63-jährige Bewohner tot gefunden worden. Um kurz nach Mitternacht war das Haus in Brand geraten, die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, wie die Polizei mitteilte. Ob der 63-Jährige durch den Brand oder auf eine andere Weise ums Leben kam, soll eine Obduktion feststellen. Am Haus entstand durch das Feuer ein erheblicher Sach- und Gebäudeschaden.

Von dpa