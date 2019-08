Millionen-Schaden durch Brand einer Lagerhalle

Bad Münstereifel (dpa/lnw) - Bei einem Lagerhallen-Brand eines Recyclingbetriebes in Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen) entstand am Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von einer Million Euro. Was den Brand verursacht haben könnte, ist nach Angaben der Polizei bislang noch unklar, ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden. Ein Firmen-Mitarbeiter erlitt bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung.

Von dpa