Fahndung nach mutmaßlichem Vergewaltiger: Frau meldet sich

Bergkamen (dpa/lnw) - Nach dem Fahndungsaufruf nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger im Kreis Unna hat sich den Ermittlern zufolge ein weiteres Opfer gemeldet. Die 16-Jährige schilderte ebenfalls ein Sexualdelikt, das sich bereits am vergangenen Freitag ereignet haben soll, wie die Polizei am Donnerstag erklärte. Der vorbestrafte Tatverdächtige war am Morgen noch auf der Flucht. Die Ermittler setzten Hubschrauber und einen Spürhund bei der Fahndung ein.

Von dpa