Zollfahnder heben illegales Dopinglabor aus

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Zollfahnder haben in Mönchengladbach ein professionell eingerichtetes Dopinglabor ausgehoben. Das von einem 44 Jahre alten Mann illegal betriebene Labor sei in einem besonders schall- und geruchsgeschützten Raum im Dachgeschoss eines Hauses entdeckt worden, teilte das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mit. Bei der Durchsuchung von insgesamt sieben Wohnungen seien am Mittwoch fast 40 000 Fertigdopingmittel, 7,5 Kilogramm Dopingwirkstoffe, Bargeld und umfangreiche andere Beweismittel sichergestellt worden. Durchsuchungen habe es in Mönchengladbach, Stuttgart und Korntal-Münchingen (Baden-Württemberg) gegeben.

Von dpa