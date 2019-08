Schalke holt Adrian Babic als Chefscout

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 schließt eine strategische Lücke und holt Adrian Babic als Chefscout nach Gelsenkirchen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der frühere Jugendspieler, Nachwuchstrainer und Chefscout von Bayer Leverkusen tritt seinen Dienst im Revier sofort an. «Wir sind sehr froh, in Adrian einen sehr erfahrenen Mann für den S04 gewonnen zu haben. Dazu bringt er außergewöhnliches Wissen über den internationalen wie nationalen Spielermarkt mit», sagte Sportvorstand Jochen Schneider über den 40-Jährigen.

Von dpa