Bereits einseitig gesperrt ist die A46 auf der Fleher Rheinbrücke in Düsseldorf. Seit Mittwochabend bis Montagmorgen um 5 Uhr ist die Fahrtrichtung Neuss zwischen Düsseldorf-Bilk und Neuss-Uedesheim gesperrt. Die Fahrtrichtung Wuppertal kann bis Freitag (16. 8.) um 20 Uhr noch auf einer Spur befahren werden, bevor der Abschnitt ebenfalls bis Montag um 5 Uhr voll gesperrt wird. Umleitungen sind ausgeschildert.

Für den gleichen Zeitraum müssen sich Autofahrer auch auf eine Teilsperrung der A4 in Fahrtrichtung Köln einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Engelskirchen und Overath erneuert Straßen.NRW die Fahrbahndecke. Eine Umleitung ab Engelskirchen wird ausgeschildert.

Für die kommende Woche kündigte Straßen.NRW zudem Wartungsarbeiten im Tunnel Lövenich in Köln an: Dafür muss die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in drei Nächten jeweils zwischen 21 und 5 Uhr gesperrt werden. Von Montag auf Dienstag wird die Fahrtrichtung Koblenz gesperrt, von Dienstag auf Mittwoch die Fahrtrichtung Dortmund und von Mittwoch auf Donnerstag beide Richtungen. Örtliche Umleitungen sind ausgeschildert.