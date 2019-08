Fortuna-Coach Funkel lässt Torwartfrage noch unbeantwortet

Die Torhütersituation in Düsseldorf ist kurios. Gleich sechs Keeper stehen unter Vertrag. In Michael Rensing (Schulterverletzung), Raphael Wolf (Gleichgewichtsstörung) und Tim Wiesner (Knieprobleme) fallen drei davon länger aus. So wird die Wahl wohl auf Steffen fallen, denn Jannick Theißen und Florian Kastenmeier sind noch jünger und unerfahrener.

Der Start mit dem Auswärtsspiel in Bremen und dem anschließenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hat es in sich. Gleichwohl geht Funkel die Sache wie immer optimistisch an. «Dafür, dass wir unter mir noch kein Auftaktspiel gewonnen haben, sind die Saisons dann ganz ordentlich gelaufen», sagte der 65-Jährige, der aber einräumte: «Das Ziel für uns kann nur der Klassenerhalt sein, alles andere wäre Träumerei. Dennoch gehen wir mit Selbstvertrauen in das Spiel und wollen in Bremen punkten.»

Sicher fehlen werden der frisch an der Schulter operierte Aymen Barkok, Neuzugang Nana Ampomah (Muskelfaserriss), Kevin Stöger (Reha nach Kreuzbandriss) und Adam Bodzek (Rotsperre). Dawid Kownacki hat seine Muskelverletztung zwar gerade überwunden, doch ein Einsatz des Polen käme wohl noch zu früh.