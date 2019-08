NRW ade: TV-Kommissarin Dorn ermittelt ab jetzt in Hamburg

Hamburg (dpa) - Neuer Schauplatz für den ZDF-Samstagskrimi «Helen Dorn» - die Fernsehkommissarin ermittelt künftig in Hamburg statt wie bisher in Nordrhein-Westfalen. Seit dieser Woche steht das Team um Anna Loos in der Hansestadt vor der Kamera.