Frau in Essen von Mann durch Stiche schwer verletzt

Essen (dpa/lnw) - Ein 40-Jähriger soll in Essen eine ihm bekannte Frau durch Stiche schwer verletzt haben. Der Mann sei am Donnerstag gefasst worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei sei zuvor am frühen Morgen von der Besatzung eines Rettungswagens zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. «Dort war eine 56-jährige Frau durch mehrere Stichverletzungen schwer verletzt worden», hieß es. Die Ermittler richteten eine Mordkommission ein. Zur Tatwaffe und zu Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei keine Angaben.