Zwei Männer starten vor Augen der Polizei ein Autorennen

Velbert (dpa/lnw) - Zwei junge Männer haben in Velbert bei Wuppertal vor den Augen der Polizei ein Autorennen gestartet. Ein ziviles Polizeifahrzeug wartete an einer roten Ampel, als daneben ein 18-Jähriger mit seinem Pkw anhielt und den Motor wiederholt aufheulen ließ, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Augenblicke später hielt ein weiteres Auto an der Ampel. Polizeistreife und die beiden Pkw bogen dann nach rechts ab.

Von dpa