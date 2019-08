Einkaufszentrums-Böllerwurf: Gericht urteilt zu Jugendlichen

Wolfsburg/Dortmund (dpa) - Nach einem Böllerwurf in einem Dortmunder Einkaufszentrum, der kurz vor Weihnachten eine Massenpanik auslöste, wird am Amtsgericht Wolfsburg am heutigen Freitag das Urteil gegen zwei junge Männer erwartet. Der 17-Jährige aus Wolfsburg und ein 18-Jähriger aus dem Kreis Helmstedt sollen andere Jugendliche dazu angestiftet haben, in dem Center einen sogenannten Polenböller zu zünden. Menschen flüchteten in Panik, einige erlitten auch Knalltraumata, Schocks oder verletzten sich beim zügigen Verlassen der Geschäfte. Der 17-Jährige gilt als Drahtzieher, er wollte nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ein Video für seinen Youtube-Kanal über die Aktion drehen.

Von dpa