Fahrgast beschimpft und schlägt Busfahrerin

Menden (dpa/lnw) - Ein Fahrgast hat im Sauerland eine Busfahrerin beschimpft und geschlagen, weil sie ihn an einer Ampel nicht aussteigen lassen wollte. Der unbekannte Mann verlangte an einer Baustellenampel von der Fahrerin, ihm die Tür zu öffnen, wie es in einem Polizeibericht vom Freitag hieß. Als sich die 43-Jährige bei dem Vorfall am Donnerstag in Menden (Märkischer Kreis) weigerte, beschimpfte er sie erst und schlug dann mehrmals auf die Frau ein. Nachdem sich ein weiterer Fahrgast eingemischt hatte, betätigte der mutmaßliche Täter den Nothalt-Öffner einer Tür und verschwand. Die Polizei sucht nun nach den Mann und ermittelt wegen Körperverletzung.

Von dpa