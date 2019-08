Wüst fordert mehr Aufmerksamkeit für Roller-Regeln

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat von E-Tretroller-Anbietern deutlichere Hinweise auf die relevanten Verkehrsregeln gefordert. «Ich fände es schon gut, wenn die, die damit Geld verdienen, ihrer Pflicht besser nachkommen, ihre Kunden auch auf die Regeln hinzuweisen», sagte Wüst am Freitag in Düsseldorf. Die Hinweise müssten etwa in den Handy-Apps so dargestellt werden, «dass man sie nicht einfach wegwischt». Dazu gehörten die Empfehlung, einen Helm zu tragen, das Verbot, zu zweit auf dem Roller zu fahren, sowie die Hinweise, dass die gleichen Promille-Grenzen wie beim Autofahren gelten und dass man auf Fahrradwegen und nicht auf Bürgersteigen fahren müsse.

Von dpa