921 Millionen Euro Erbschaftssteuer 2018 in NRW gezahlt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Erben in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr 921 Millionen Euro Erbschaftssteuer gezahlt. Bei den Finanzämtern wurden 2018 insgesamt 6,9 Milliarden Euro Erbschaften angegeben, von denen 4,3 Milliarden Euro als steuerpflichtig registriert wurden, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte.