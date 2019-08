Sulzer erfolgreich operiert: DEG holt in Zanetti Ersatz

Düsseldorf (dpa) - Der frühere Eishockey-Nationalspieler und NHL-Profi Alexander Sulzer hat die Operation zur Tumor-Entfernung gut überstanden. Der 35-Jährige sei am Donnerstag an der Halswirbelsäule operiert worden, teilte sein Club Düsseldorfer EG am Freitag mit. Dem Verteidiger gehe es den Umständen entsprechend gut. Nähere Angaben machte die DEG auch auf Nachfrage nicht.