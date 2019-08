Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Brandstiftung vermutet

Am Donnerstag war in den frühen Morgenstunden in einer Flüchtlingsunterkunft in Ratingen ein Feuer ausgebrochen. 417 Bewohner hatten das Gebäude zwischenzeitlich verlassen müssen. Neun Bewohner und zwei Feuerwehrkräfte wurden verletzt, vier von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 250 000 Euro.