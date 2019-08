Wuppertal (dpa/lnw) - In einem Waldgebiet bei Wuppertal protestieren Umweltschützer gegen eine geplante Rodung. Zwei Aktivisten bauten dort an einem Baum in einiger Höhe einen Unterstand und hängten ein Transparent auf. «Wir haben die Situation im Blick», sagte ein Polizeisprecher in Wuppertal am Freitag.

Von dpa