Kölns Oberbürgermeisterin sieht FC-Ausbaupläne skeptisch

Köln (dpa) - Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hält in der Debatte um den Ausbau des Trainingsgeländes des 1. FC Köln auch einen Umzug des Fußball-Bundesligisten an einen Standort außerhalb der Stadt für denkbar. «Ich würde das nicht als Drohung verstehen. Ich denke vielmehr in der Region», sagte die parteilose Politikerin der «Kölnischen Rundschau» (Samstag) zur Frage, ob der FC auch außerhalb Kölns ein Trainingszentrum bauen könnte.

Von dpa