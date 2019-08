Feuerwehr rettet Hund aus brennender Wohnung

Bottrop (dpa/lnw) - In Bottrop hat die Feuerwehr einen Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Der 71 Jahre alter Besitzer, in dessen Wohnung das Feuer am Samstag ausgebrochen war, kam laut Angaben der Feuerwehr mit einer starken Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Er brachte sich demnach selbst noch in Sicherheit, ließ sein Tier aber in der Wohnung in der ersten Etage. Einsatzkräfte brachten es über das Treppenhaus ins Freie. Dort wurde der Hund mit Sauerstoff versorgt und in eine Tierklinik gebracht. Der Mann hatte vermutlich den Herd angelassen, auf dem dann Kunststoffteile in Brand geraten waren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Von dpa