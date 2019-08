Auto gerät auf Autobahn 3 in Flammen: sieben Kilometer Stau

Neuwied (dpa) - Auf der Autobahn 3 bei Neustadt (Wied) ist am Sonntag ein Auto in Brand geraten. Weil zwei Fahrspuren in Richtung Köln für die Löscharbeiten gesperrt wurden, bildete sich ein Rückstau von etwa sieben Kiometern Länge, wie die Polizei mitteilte. Der 30-Jährige Fahrer zog sich leichte Verbennungen und eine Rauchvergiftung zu.