NRW kassiert immer mehr Grunderwerbssteuer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen profitiert vom Immobilienboom in Deutschland und kassiert immer mehr Grunderwerbsteuer. Im ersten Halbjahr 2019 flossen 1,8 Milliarden Euro an Grunderwerbsteuer in die Kassen des Landes, wie das Finanzministerium am Montag mitteilte. Das waren rund 11 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, in dem das Land rund 1,6 Milliarden Euro kassierte. Zunächst hatte die «Rheinische Post» über das Wachstum des Steueraufkommens berichtet.

