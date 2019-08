Integrationsminister lädt nach Unruhen zum «Wertedialog»

Düsseldorf (dpa/lnw) – Nach wiederholten Tumulten und anschließenden Räumungen im Düsseldorfer Rheinbad lädt die Landesregierung für diesen Donnerstag zum «Wertedialog» in eine benachbarte Arena. Wie die Staatskanzlei am Montag ankündigte, wird Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) daran teilnehmen. «Wir möchten mit Bürgerinnen und Bürgern darüber ins Gespräch kommen, wie sich unsere Gesellschaft künftig entwickeln soll und wo wir heute schon gemeinsam sind», erläuterte Stamp in einer Mitteilung. Das gehe Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte an.

Von dpa