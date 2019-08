Gamescom eröffnet: Scheuer verspricht Förderung der Branche

In seiner Rede sagte Scheuer nun: «In jeder meiner Prioritätenliste steht die Förderung der Games-Branche an erster Stelle.» Das sah die Branche zuletzt in Frage gestellt. Es sei ein «tolles Signal», dass Scheuer zur Eröffnung gekommen sei, sagte Felix Falk , Geschäftsführer des Branchenverbands game. Die Branche benötige dringend international gleiche Wettbewerbsverhältnisse.

Nach der Eröffnung ist die Gamescom am Dienstag zunächst den Fachbesuchern und Vertretern der Presse vorbehalten, für alle Gamer öffnet die Messe an diesem Mittwoch. Bis zum Samstag können zahlreiche Weltneuheiten und für die kommenden Monate angekündigten Titel auf dem Messegelände angespielt werden. Eines der Trendthemen in diesem Jahr ist laut Game das Cloud-Gaming, das grafisch aufwendige Spiele selbst auf dem Smartphone oder einem Fernseher ohne große Spielekonsole lauffähig macht.

Das Geschäft mit Computer- und Videospielen brummt auch hierzulande. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um elf Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Doch lediglich 4,3 Prozent des Umsatzes kamen zuletzt aus Entwicklungen, die auch hier produziert wurden. Ziel der Branche sei, dass viel mehr Spiele und auch die Geschichten der Spiele in Deutschland entstehen, betonte Falk. So könnten auch die großen technologischen Potenziale von Games wie etwa Künstliche Intelligenz oder Virtuelle Realität in Wirtschaft und Gesellschaft genutzt werden.