Raubüberfall in Bonn: Frau vertreibt beide Täter

Wenig später sind ein 20 und ein 22 Jahre alter Mann in der Nähe an einem Sportplatz von einem Unbekannten attackiert worden. Der mutmaßliche Täter versuchte den Angaben zufolge, einem der beiden den Rucksack zu entreißen, lief dann aber davon. In der Umgebung soll er zudem Menschen nach ihrer Oberbekleidung gefragt haben. Er wolle sich umziehen, soll er gesagt haben.

Die Polizei geht von einem möglichen Zusammenhang zwischen den Vorfällen in der Wohnung der Frau und an dem Sportplatz aus. Noch am selben Tag konnte die Polizei einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.