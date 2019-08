Guerreiro zurück im BVB-Training: Zukunft offen

Dortmund (dpa) - Raphael Guerreiro ist ins Training von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Der von einem Muskelfaserriss genesene portugiesische Nationalspieler absolvierte am Dienstag beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nach knapp zweiwöchiger Pause Teile der Vormittagseinheit. Dennoch gilt es weiter als unwahrscheinlich, dass der 25 Jahre alte Allrounder bereits für das zweite Saisonspiel des BVB am Freitag beim 1. FC Köln (20.30 Uhr) wieder zur Verfügung steht. «Er soll am Mittwoch wieder komplett einsteigen. Wenn das gut läuft, könnte er eine Option sein», sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Von dpa