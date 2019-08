Viel Rückreiseverkehr am Wochenende erwartet

Die Heimreise aus dem Sommerurlaub wird an diesem Wochenende zu einem Geduldspiel. In Nordrhein-Westfalen, Teilen der Niederlande und mehreren anderen Nachbarländern enden demnächst die Ferien. Der Verkehr in Richtung Urlaubsgebiete hingegen lichtet sich spürbar, so der ADAC .

Besonders in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr am Freitag rechnet der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit schnell ansteigendem Reiseverkehr auf den Autobahnen A1, der A31 im Norden, der A40, der A57 und der A61.

Ab Sonntagmittag werde sich der Rückreiseverkehr erneut auf den Autobahnen bemerkbar machen. Dann sind laut Straßen-NRW-Prognose insbesondere die A3 im Bereich Oberhausen-Köln, die A44 aus Kassel in Richtung Dortmund und die A61 in Richtung Norden betroffen.

Auf der A1 müssten Autofahrer aus Hamburg/Bremen kommend in Fahrtrichtung Dortmund/Köln mit Staus und Behinderungen rechnen. Im Bereich Lotte/Osnabrück sowie im weiteren Verlauf im Abschnitt von Dortmund bis Köln in beiden Richtungen, zum Beispiel im Bereich Volmarstein, könne es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Behinderungen kommen.

Des Weiteren weist Straßen NRW darauf hin, dass mit der Gamescom eine publikumsstarke Messe Köln stattfindet, die zu mehr Verkehr in der Stadt führt.

Abfahren ja oder nein? Bei einem Stau die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren, bringt laut ADAC nur selten einen Vorteil. Auch die Ausweichstrecken seien schnell verstopft. Erst ab Staus von mehr als zehn Kilometern Länge oder bei einer Vollsperrung ergebe es Sinn, von der Autobahn abzufahren. ...

Staustrecken in NRW

Auf dem gesamten Kölner Ring (A1/A3/A4) wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet. Betroffen ist auch die A57 im Bereich des Autobahnkreuzes Köln-Nord.

Auf der A33 muss im Raum Paderborn mit Einschränkungen und Behinderungen gerechnet werden.

Auf der A40 ist im Bereich Moers/Duisburg mit einer erhöhten Verkehrsbelastung zu rechnen.

Auf der A43 im Raum Bochum-Recklinghausen ist mit Behinderungen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Auf der A44 ist im Bereich Werl mit Staus zu rechnen.

Auf der A59 steht vor dem Autobahnkreuz Leverkusen-West nur ein Fahrstreifen in Richtung der Verteilerfahrbahn zur A1 zur Verfügung.

Auf der A61 und der A565 im Bereich Meckenheim kann es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen. Am Nürburgring findet das Festival "New Horizons" statt, dort muss ab Donnerstag (22.8.) mit einem erhöhten Anreiseverkehr gerechnet werden.

Die Sperrung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf der Leverkusener A1-Rheinbrücke sorgt weiter für Engpässe.

Neben der Lennetalbrücke (bei Hagen) finden auf der A45 auf den Abschnitten Drolshagen bis zum Autobahnkreuz Olpe-Süd sowie von Siegen bis zur Landesgrenze Hessen Arbeiten statt, mit Behinderungen ist zu rechnen.

In Neuss wird das "Neußer Bürgerschützenfest" gefeiert.

Die aktuelle Verkehrslage und Baumaßnahmen Auf der Seite www.Verkehr.NRW informiert der Landesbetrieb Straßenbau NRW über die aktuelle Verkehrslage sowie Baumaßnahmen. ...

Weitere besonders belastete Strecken

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Puttgarden – Hamburg – Bremen

A 1 / A 3 / A 4 Kölner Ring

A 2 Hannover – Dortmund

A 3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

A 5 Basel – Karlsruhe – Hattenbacher Dreieck

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte – Würzburg – Hannover – Hamburg

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 München – Nürnberg – Berlin

A 10 Berliner Ring

A 45 Aschaffenburg – Gießen – Hagen

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 81 Heilbronn – Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München