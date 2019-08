Rauchbomben beim Filmdreh: 15 Menschen im Krankenhaus

Hürth (dpa) - Nach dem Einsatz von Rauchbomben bei einem Filmdreh in Hürth bei Köln sind am Dienstag 15 Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Bei der Produktion in den Räumen der Malzfabrik wurden nach Angaben der Feuerwehr «raucherzeugende Produkte für Filmeffekte» gezündet. Danach klagten die 14 Darsteller und Mitglieder der Filmcrew sowie ein weiterer Angestellter über Übelkeit und Erbrechen. Die «Bild»-Zeitung hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Von dpa