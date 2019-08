Anpassungen im Koalitionsvertrag für NRW-CDU vorstellbar

Düsseldorf (dpa) - Nach mehr als zwei Jahren gemeinsamer Regierungsarbeit mit der FDP hält die CDU in Nordrhein-Westfalen Anpassungen im Koalitionsvertrag für vorstellbar. «Nach zweieinhalb Jahren Koalitionsvertrag muss man sich das ein oder andere auch noch einmal angucken und sich die Frage stellen, ist das noch so wie vor zweieinhalb Jahren und vielleicht neu beurteilen», sagte CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen am Dienstag dem «WDR» im Westblick-Sommerinterview. Die CDU bildet seit 2017 zusammen mit der FDP die Landesregierung.

Von dpa