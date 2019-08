Ein Drittel der Kita-Kinder hat einen Migrationshintergrund

Düsseldorf (dpa/lnw) - Knapp ein Drittel der nordrhein-westfälischen Kita-Kinder im vergangenen Jahr hatte einen Migrationshintergrund. Zum Stichtag 1. März 2018 hatten insgesamt 31,3 Prozent der unter Sechsjährigen in Kindertagesbetreuung mindestens ein Elternteil, das nicht in Deutschland geboren wurde, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Damit liegt der Anteil auf dem Niveau von 2017 (31,7 Prozent). Seit 2013 ist er leicht gesunken: Damals hatten laut Statistik 34,5 Prozent der Kita-Kinder einen Migrationshintergrund.

Von dpa