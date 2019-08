Lennestadt (dpa/lnw) - Ein Norovirus war wahrscheinlich Ursache für die Magen-Darm-Probleme, unter denen zu Wochenbeginn 24 Teilnehmer einer Jugendfreizeit in Lennestadt-Kirchveischede zu leiden hatten. Dies habe eine erste Untersuchung ergeben, so der Kreis Olpe in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Von dpa