Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) lädt am heute Abend an einem schlagzeilenträchtigen Ort zum Dialog über gesellschaftliche Werte. Direkt neben dem Düsseldorfer Rheinbad, das in den vergangenen Wochen mehrfach nach Unruhen und Störungen geräumt wurde, will der Minister mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Von dpa