Sprengstoff-Plattform: Polizei findet rechten Bezug

Die Polizei hatte am Dienstag bei einem Einsatz in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien die frei zugängliche Sprengstoff-Plattform «xplosives.net» stillgelegt und 22 Verdächtigte ermittelt. Offenbar auch, um sich mit immer gewaltigeren Explosionen zu überbieten, hatten sich rund 360 Mitglieder auf der Plattform über den Bau von Bomben ausgetauscht.

Insgesamt wurden in Deutschland fast 400 Kilogramm Grundstoffe zur Herstellung von Sprengstoff entdeckt, 200 Kilogramm davon in Niedersachsen und 127 Kilogramm in Baden-Württemberg, wie die Polizei auflistete. Außerdem entdeckten die Beamten mehrere Langwaffen, Waffenteile, Schießkugelschreiber sowie Labore und Drogenküchen zum Herstellen von Sprengstoff oder Betäubungsmitteln.