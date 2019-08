Verfassungsschutz: Youtube-Kanäle gegen Salafisten-Szene

Köln (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz will von Donnerstag an über zwei Youtube-Kanäle den extremistischen Salafismus bekämpfen. «Das ist Neuland. Wir sind die erste Sicherheitsbehörde, die das macht», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Rande der in Köln derzeit stattfinden Gamescom. Das Netz sei der Raum von jungen Leuten und an die käme man bislang nicht ran, erklärte er weiter.

Von dpa