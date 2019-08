Pinkwart: Windräder-Bau auf geschädigten Waldflächen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat leichte Änderungen bei ihrem Kurs gegen den Bau von Windrädern in Wäldern angekündigt. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) verwies zur Begründung auf Vorgaben des Bundesrechts. Danach könne künftig in dem Umfang Windenergie im Wald geplant werden, «in dem in der Kommune sonst keine anderen Flächen zur Verfügung stehen und es sich nicht um besonders schutzwürdigen Wald handelt», sagte Pinkwart der «NRZ» (Donnerstag). Durch den Anfang August in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan ist der Bau von Windrädern in Wäldern weitgehend ausgeschlossen.

Von dpa