Mehr Straftaten gegen Juden, Flüchtlinge und Muslime in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl antisemitischer, islam- sowie flüchtlingsfeindlicher Straftaten steigt in Nordrhein-Westfalen laut Halbjahresbilanz des Düsseldorfer Innenministeriums wieder an. Besonders gravierend fiel der Anstieg demnach bei den flüchtlingsfeindlichen Straftaten aus: Hier erfasste die Kriminalpolizei in NRW bis Ende Juli 2019 bereits 51 Straftaten - rund 38 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum 2018 (37).