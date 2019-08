Hunderte Teilnehmer bei Fridays-for-Future-Demo

Nach Veranstalterangaben waren Schüler aus mehreren NRW-Städten dabei, neben Düsseldorf etwa aus Krefeld, Wuppertal, Duisburg, Aachen und Köln. Die Aktion «Bleib am Boden!» startete am Flughafenbahnhof, von wo aus sich der Schülertross auf den Weg zum Terminal machte. Dort wollten sie sich zu einer Kundgebung und einem sogenannten «Die-In» in Eingangsbereich sammeln. Dabei legen sich die Demonstranten wie tot auf den Boden, um auf ihre Aktion aufmerksam zu machen.

Der Betriebsablauf des Flughafens war zunächst nicht beeinträchtigt, wie eine Airportsprecher sagte.