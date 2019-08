Wie das Nachrichtenportal «come-on.de» berichtete, war die Feuerwehr gegen 15.30 Uhr zu dem Waldbrand gerufen worden. Nach Angaben der Polizei war der Brand am Nachmittag unter Kontrolle, etwa 3000 Quadratmeter Wald seien betroffen gewesen. Die Leiche habe mitten in dem abgelegenen Waldstück gelegen. Hinweise auf die Identität gab es zunächst nicht. Die Ermittler konnten am Nachmittag noch nicht einmal sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. «Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen», hieß es am Abend in einer Mitteilung: «Die Hintergründe sind noch völlig unklar.»