Gefährdete Krebse: Erfolge durch Aussetzungen verzeichnet

Essen (dpa/lnw) - Im Kampf um den Erhalt einheimischer Flusskrebse sieht sich das Edelkrebsprojekt NRW auf einem guten Weg. «Die meisten Aussetzaktionen sind erfolgreich», sagte Projektleiter Harald Groß der dpa. So seien etwa vor zwei Jahren in der Fürwiggetalsperre im Sauerland 2000 junge Edelkrebse ausgesetzt worden. Bei einer Kontrolle ein Jahr später seien noch viele Krebse nachgewiesen worden. «Wenn wir solche Aktionen noch mehrere Jahre machen, dann haben wir die Bestandssituation beim Edelkrebs wieder verbessert», sagte der Biologe. Derzeit gebe es noch mehr als 70 Vorkommen in Nordrhein-Westfalen. «Ziel ist es, den Edelkrebs-Bestand zu halten.»

Von dpa