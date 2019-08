Iserlohn Roosters geben Davis Koch Probevertrag

Düsseldorf (dpa) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey- Liga haben den 21 Jahre alten gebürtigen Kanadier Davis Koch auf Probe verpflichtet und mit einem sogenannten Try-Out-Vertrag ausgestattet. Das gab der Club am Samstag bekannt. Der Neuzugang kommt von den Vancouver Giants und wurde in den vergangenen fünf Spielzeiten in der Western Hockey League (WHL) ausgebildet.

Von dpa