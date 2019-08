Polizisten während ihrer Freizeit attackiert und verletzt

Hamm (dpa) - Vier Polizisten in Nordrhein-Westfalen sind außerhalb ihrer Dienstzeit von einer Gruppe von 10 bis 15 Menschen attackiert und verletzt worden. Auslöser des Angriffs war, dass ein 19-Jähriger die Beamten in der Innenstadt von Hamm auf einen «zurückliegenden dienstlichen Anlass» angesprochen hatte, wie der Dortmunder Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel am Samstagabend sagte. Genauere Angaben dazu machte er nicht.

Von dpa