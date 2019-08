Brennende Autos in Krefeld: Sieben Feuerwehreinsätze

Krefeld (dpa/lsw) - Zu insgesamt neun brennenden Autos wurde die Feuerwehr in Krefeld in der Nacht auf Sonntag gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte sieben Mal innerhalb einer halben Stunde alarmiert. Neben den neun Autos haben sie demnach einen Wohnwagen, einen Carport und einen Altkleidercontainer gelöscht. Die Feuer waren teilweise auch auf nebenstehende Garagen und Fassaden übergegangen. Bei den Löscharbeiten waren insgesamt 81 Einsatzkräfte vor Ort. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Brände werde nun wegen Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei mit. Möglicherweise habe jemand auf dem Heimweg nacheinander verschiedene Objekte in Brand gesteckt.