Auto prallt ungebremst auf stehendes Motorrad

Winterberg (dpa/lnw) - Ein 82 Jahre alter Autofahrer aus Moers ist am Sonntagnachmittag ungebremst auf ein stehendes Motorrad aufgefahren - der 73-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer aus dem Raum Soest habe auf der Bundesstraße von Altastenberg nach Winterberg im Hochsauerlandkreis an einer Fußgängerampel gehalten, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall sei das Motorrad 24 Meter nach vorn geschleudert worden. Der Fahrer verletzte sich schwer am Kopf. Zeugen versuchten den Mann zu reanimieren, doch der Notarzt konnte nur den Tod feststellen. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

